Parcurs de senzație a Soranei Cîrstea la Miami Open – S-a calificat în optimile de finală ale turneului din Florida

Fostul ministru al justiției Alexandru Tănase spune că ceea ce s-a întâmplat la Adunarea Generală a Judecătorilor este o consecință a acțiunilor din ultimii ani din justiție, iar când actuala guvernare a anunțat startul reformei judiciare a fost clar că nu există o strategie în acest sens și multe din acțiuni au fost haotice și ... Alexandru Tănase: Atât puterea cât și justiția s-au pomenit într-o situație complicată, iar încercarea de a forța nota din ambele părți vor acutiza și mai tare problemele.