De la vicepremier, la distribuitor de ziare – Unde a fost văzut Andrei Spînu

10:00

Adunarea Generală a Judecătorilor este programată să se desfășoare astăzi 17 martie. Forumul judecătorilor are loc pe fundalul demisiilor a peste 20 de magistrați de la Curtea Supremă de Justiție și de la Curtea de Apel. Principalava problemă este dacă va fi sau nu cvorum, iar în cazul în care Adunarea nu va fi una ... LIVE TEXT: Are loc sau nu Adunarea Generală a Judecătorilor – Scenarii posibile