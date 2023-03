Top 5 produse pe care trebuie să le incluzi într-o trusă de prim ajutor pentru urgențe

11:30

Deficiența de vitamina C este acum rar diagnosticată. În trecut, era o problemă destul de frecventă, în special în rândul celor care nu consumau fructe și legume proaspete. Prin urmare, una dintre cauzele deficienței de vitamina C este alimentația inadecvată. Vitamina C. De ce este responsabilă? Vitamina C se acumulează în principal în pancreas și […]