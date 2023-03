R. Moldova a fost aleasă vicepreședintă a Consiliului Global a Turismului Medical

12:40

UPDATE 12:30 Ofensiva trupelor ruse de lângă Bahmut a stagnat din cauza epuizării extreme a trupelor, transmite serviciul de informații britanic. Ministerul britanic al Apărării notează că ucraineanii au suferit și ei pierderi mari în timpul apărării. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2023. Find out more about Defence...