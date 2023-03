Pe 26 martie bălțenii au marcat cea de-a 79-a aniversare de la eliberarea orașului de sub ocupația fascistă

18:00

În fiecare an la 24 martie, marcăm Ziua Mondială a Tuberculozei pentru a sensibiliza publicul cu privire la consecințele devastatoare asupra sănătății, sociale și economice ale tuberculozei și pentru a intensifica eforturile de a stopa epidemia globală de tuberculoză. Genericul în acest an este „DA! Putem învinge TB!” prin acțiuni accelerate și colaborare multisectorială. Pentru combaterea... Read More →