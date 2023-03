Sănătate. Care sunt vitaminele pe care ar trebui să le iei dacă ai peste 40 de ani

17:10

Valeria Stoica este o tânără interpretă din Republica Moldova, iar în anul 2013 a ajuns în finala „Moldova are Talent”. Pe contul de instagram, tânăra interpretă a postat o poză cu faptul că imaginea ei a ajuns pe billboard-urile din New York, Statele Unite ale Americii. Platforma de streaming Spotify a ales-o ca una dintre […] Articolul Ultimă oră! O interpretă din Moldova a ajuns pe billboard-urile de pe Times Square din New York apare prima dată în ea.md.