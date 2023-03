Un bărbat din Chișinău, condamnat la 20 de ani de închisoare de autoritățile transnistrene

17:40

„Ne dorim o societate care știe să-și gestioneze corect resursele și în care fiecare om ia decizii raționale în raport cu banii lui", a declarat Octavian Armașu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, la Forumul Național de Educație Financiară din Republica Moldova, eveniment la care s-a dat startul elaborării Strategiei Naționale...