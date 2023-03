Ex-președintele Curții Constituționale: S-au produs multe abuzuri în procesul reformei justiției

10:10

Legea prin care sintagma „limba moldovenească" va fi înlocuită cu „limba română" în legislația din Moldova și în Constituție a fost publicată în Monitorul Oficial. Legea, promulgată de președinta Maia Sandu, a fost publicată în Monitorul Oficial pe 24 martie 2023. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a promulgat legea prin care sintagma „limba moldovenească" va fi […]