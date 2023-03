Moldova trece la ora de vară

17:00

După emiterea mandatului de arestare pe numele președintelui Federației Ruse nu mai poate fi vorba de întrevederi dintre reprezentanții lumii civilizate și Vladimir Putin. De asemenea, după decizia Curții Penale Internaționale (CPI), elitele ruse vor începe procesul de identificare a unei persoane care să ia locul liderului actual de la...