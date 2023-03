Publicitatea exterioară din Moldova, la standarde europene. Ce va organiza o agenție de publicitate de Ziua Internațională a Teatrului?

10:40

La 22 martie curent, Centrul de Plasament pentru Copii "Bunvolenția" din Cojușna a fost vizitat de Peter Gast președintele organizației elvețiene ,,Help for Children in Need", prin intermediul căreia familia Haenggeli – sponsorii, finanțează Centrul, împreună cu vicepreședintele Edwin Hollenstein însoțiți de Vladimir Nadcrenicinîi, președintele Asociației Obștești de Binefacere PRO UMANITAS, sediul Chișinău. Din cele […]