Separatiștii ruși din Transnistria supraviețuiesc economic prin comerțul cu UE: 67% din exporturi sunt către Vest

România are aproape 91.500 de milionari în dolari, adică persoane a căror avere depăşeşte pragul de 1 milion de dolari. Dintre aceştia, doar 2% sunt consideraţi foarte bogaţi, cu averi de peste 30 milioane de dolari fiecare, scrie Ziarul Financiar. Mai exact, România are 1.828 de oameni „superbogaţi“. Țara vecină depășește și nivelul din Polonia, […] Articolul România are 1.828 de oameni superbogaţi apare prima dată în Bani.md.