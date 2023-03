VIDEO Timpul de a acționa: Instituționalizarea instrumentelor de bună guvernanță la companiile de stat

18:00

Președintele Românie a declarat că Republica Moldova va primi un ajutor suplimentar, „consistent", din partea Uniunii Europene. Liderul român a mai menționat că că este „inadmisibil" ca Republica Moldova „să fie lăsată pradă unor atacuri hibride şi ameninţări verbale din partea Rusiei", transmite digi24.ro. Înainte de reuniunea Consiliului European, Klaus Iohannis a făcut câteva declarații de […]