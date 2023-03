Senator nigerian și soția sa, acuzați de robie. Au adus un bărbat la Londra pentru a-i recolta rinichiul

13:20

Interpreta Valeria Stoica, originară din Republica Moldova și care activează în România, a apărut pe un panou publicitar în Times Square din NewYork. Cântăreața a precizat că platforma de streaming Spotify a ales-o ca ambasadoare a proiectului Equal, care promovează femeile muziciene din întreaga lume. Aceasta reprezintă România. „Sunt în Times Square din New York!!! […]