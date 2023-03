Vladimir Bolea: Exporturile în România au depășit un miliard de euro

12:30

Premierul României Nicolae-Ionel Ciucă s-a întâlnit, pe 23 martie, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Guvernul României și-a reafirmat sprijinul necondiționat pentru Republica Moldova în parcursul european, dar și pentru consolidarea economiei și menținerea stabilității și securității în fața provocărilor din regiune. În acest sens, Ciucă a anunțat deblocarea primei părți de 25 […]