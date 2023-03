„Limba moldovenească” nu mai există. Legea privind limba română, publicată în Monitorul Oficial

10:00

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu are un nou secretar general adjunct. Este vorba despre Lilia Tonu. Un decret în acest sens a fost semnat de șefa statului. Sandu a decretat ca Tonu să fie numită, din 23 martie 2023, în funcția de secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Până acum, Lilia Tonu a […]