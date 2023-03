(video) Stingerea unui automobil pe o stradă din Codru, filmată de camera din autospeciala pompierilor

16:40

Anul acesta, Dodge își ia rămas bun de la modelele legendare Charger și Challenger. Toate mașinile din ultimul an de producție sunt decorate cu o plăcuţă comemorativă din aluminiu cu inscripția "Last Call", fixată sub capotă. De asemenea, pentru ultimul an de producţie au fost pregătite şase ediţii speciale, cinci dintre care au fost dezvăluite