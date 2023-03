Un extremist de dreapta, membru al mişcării „Cetăţeni ai Reichului” a fost arestat

11:50

Povestea stânii este parte a proiectului special „Să fie lumină”, unde arătăm cum putem produce energie mai ieftină, la noi acasă. Sunt Paula Erizanu. Înainte, nu știam prea multe despre energia verde. Am lucrat la această serie video pentru a te ajuta și pe tine să înțelegi ce pași înainte poți face tu și comunitatea ta pentru a fi mai independenți, mai rezistenți și mai prosperi. În episodul trei al proiectului, am pus întrebarea: ar putea Chișinăul să treacă de la gaz la biomasă? Una dintre c...