Moldoveancă, găsită moartă într-un canal cu apă termală din Italia. Avea numeroase arsuri pe corp

09:20

După ce a vizitat joi regiunea Herson, președintele Volodimir Zelenski a spus în mesajul video de aseară că pe teritoriul eliberat de sub ocupaţia rusă mai mult de 50 de sate au fost aproape complet distruse, iar în unele locuri, peste 90% din case sunt transformate în ruină. Cu toate acestea, oamenii se întorc, iar acest lucru este o dovadă că viaţa încă are câştig de cauză, a spus Zelenski, transmite Digi24. „Astăzi am fost într-unul dintre cele mai mari astfel de sate - Posad-Pokrovske, cândv...