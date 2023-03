„Mai mult sprijin european pentru Moldova”. Mureșan comunică 7 lucruri importante din declarația adoptată la Bruxelles

09:10

Accident rutier pe traseul M1 „Chișinău-Leușeni". Un tânăr în vârstă de 26 de ani a rămas blocat în fiarele unui vehicul, acesta s-a ales cu diverse traumatisme, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Accidentul a avut loc în seara zilei de 22 martie, pe traseul M1 „Chișinău-Leușeni" în apropiere de comuna Lozova, raionul Strășeni La […]