Ministrul Culturii: Arta trebuie să devină locomotiva care va scoate Moldova din rândul țărilor în curs de dezvoltare

15:40

Surpriză plăcută pentru o interpretă din Moldova. Imaginea ei a apărut pe billboard-urile din Times Square, orașul New York, SUA. Este vorba de Valeria Stoica, o tânără originară din raionul Nisporeni, care a impresionat cu vocea sa o țară întreagă, în anul 2013, în cadrul finalei concursului „Moldova are Talent".