(VIDEO) Radu Marian: Facem demersuri pentru a fi susținuți cu sisteme antiaeriene, cu sisteme antitanc

09:00

Ministrul român de Externe Bogdan Aurescu a salutat promulgarea, de către Maia Sandu, a legii prin care sintagma „limba moldovenească" va fi înlocuită cu „limba română" în legislația din Moldova și în Constituție. Oficialul român a spus că este „o evoluție foarte importantă" pentru țara noastră, „întemeiată pe adevărul istoric". „Romania salută promulgarea astăzi, de către Președintele […]