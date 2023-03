Nisporeniul găzduiește și în acest an Campionatul Național Motocross

12:40

Luptătorul Vasile Diacon a cucerit medalia de argint la Campionatul European Under 23 de la București. În finala categoriei de greutate 74 kg, el a fost învins de azerul Turan Bayramov, transmite IPN. Vasile a repurtat trei victorii, cu georgianul Giorgi Gogritchiani, armeanul Menua Yaribekyan și polonezul Szymon Wojtkowski. Anterior,... The post Vasile Diacon a cucerit argintul la Europenele U23 appeared first on Portal de știri.