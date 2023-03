Veronica Dragalin, distinsă. Care sînt realizările apreciate?

19:00

Tînăra actriță, Cătălina Cazacu, face parte dintr-o nouă producție internațională.Moldoveanca apare într-un episod din noul serial The Power, care va fi lansat pe 31 martie, anul curent. Filmările au avut loc în 2021, spune Cătălina.„Am o noutate pentru voi. În iunie 2021 am avut frumoasa ocazie de a face parte din distribuția serialului The Power. Vă povestesc mai multe după apariția seri