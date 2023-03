(VIDEO) Radu Marian: Facem demersuri pentru a fi susținuți cu sisteme antiaeriene, cu sisteme antitanc

17:40

Președinta Maia Sandu a promulgat legea prin care sintagma „limba moldovenească" va fi înlocuită cu „limba română" în legislație și în Constituție. Șefa statului a declarat că astăzi a fost confirmat „un adevăr istoric și incontestabil – limba de stat a Republicii Moldova este cea română". „Astăzi am promulgat Legea care confirmă un adevăr istoric […]