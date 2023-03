Portretul vorbitorului de „limbă moldovenească”

14:30

Luna martie este despre celebrarea Sindromului Down, iar Ziua Mondială a acestuia este sărbătorită pe 21 martie. Bloggerița Ludmila Adamciuc este mama fetiței Beatrice cu acest sindrom. Pe pagina sa ei de Instagram, Ludmila a postat poze alături de fiica sa. „ 21.03.23 Celebrăm Ziua Mondială a Sindromului Down. Despre puterea pe care descoperim alături de […] Articolul Ludmila Adamciuc a sărbătorit împreună cu fetița ei Ziua mondială a Sindromului Down apare prima dată în ea.md.