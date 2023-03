(FOTO) Veronica Dragalin a fost premiată în SUA. I s-a acordat Premiul Robert Tucker pentru Excelență în Procuratură

16:00

Prim-ministrul României Nicolae Ciucă se pare că a uitat numele președintelui Parlamentului din Republica Moldova. În cadrul ședinței de Guvern, din 22 martie, acesta a anunțat vizita sa oficială la Chișinău și a menționat că se va întâlni inclusiv cu „Iurie Grosu". „Și la nivelul președintelui Parlamentului domnul Iurie Grosu. Vă mulțumesc!", a menționat Nicolae […]