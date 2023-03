Autoritățile Moldovei ar putea anula interdicția de a exporta zahăr

09:30

Capitala şi principalele atracţii turistice sînt acum mai accesibile pentru vizitatori sau pentru cetăţenii străini care locuiesc aici.Primăria a instalat cinci plăci pe mai multe străzi din oraş cu scopul de a-i ajuta pe turişti să descopere atracţiile Chişinăului.{{668390}}Proiectul "You are Here" a fost iniţiat de Primăria Capitalei. Cinci plăci care copiază exact conturul pavajului und