Interviu. Valentina Ciobanu: Gelozia este o emoție mai complexă. În spatele ei se ascunde una sau mai multe frici

20:30

În cadrul proiectului On The Map, peste 50 de participanți au vizitat 5 regiuni ale țării, descoperind peste 20 de destinații interesante în fiecare dintre aceste regiuni. Fabuloasa excursie a echipei a început în aproprierea orașului Chișinău. A început la Cricova, mai precis, la Casa Vinicolă „Luca". O vinărie mică care exportă vinurile sale la […]