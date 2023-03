Cetățenii vor putea expedia „legile aiurea” la o adresă de e-mail. Acesta ar urma să fie analizate și modificate

15:30

Deși lumea digitală avansează în ritm accelerat, femeile încă sunt în inferioritate numerică față de bărbați în domeniul formării tehnice și al locurilor de muncă în IT. Diferența de gen este foarte reală, în condițiile în care doar 20% dintre angajații sectorului sunt reprezentate de femei. Preconcepțiile sau lipsa de sprijin, le fac să rateze joburi de succes și perspective importante de dezvoltare a carierei.