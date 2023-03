VIDEO Vladimir Putin, dominat de Xi Jinping, la Moscova. Mesajul dezvăluit de limbajul corporal al celor doi

15:30

Recolta de cereale a Ucrainei ar putea scădea în acest an până la 44,3 milioane de tone, de la 53,1 milioane de tone în 2022, ca urmare a diminuării suprafeţelor însămânţate în contextul invaziei ruseşti, a prognozat luni Ministerul ucrainean al Agriculturii, transmite Reuters. Conform prognozelor oficiale, recolta din acest an a Ucrainei va include […]