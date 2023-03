Un bilet spre glorie: primul album The Beatles împlinește 60 de ani

LP-ul nu a părăsit prima poziție timp de 30 de săptămîni la rînd. Datorită acestui album, The Beatles a început drumul către faima mondială.LP-ul Please Please Me a fost lansat de label-ul Parlophone pe 22 martie 1963.{{567670}}Muzicienii au înregistrat albumul în doar o zi. Albumul era format din două părți. Prima a inclus versiuni de cover ale unor cîntece renumite. Al doilea conține cîn

