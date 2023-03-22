Инжир. И вкусно, и лечит

Хотите поправить здоровье и укрепить организм? Тогда вам в помощь ИНЖИР. Этот южный фрукт не только порадует гурманов, но и поможет справиться с различными недугами.

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