Rezerviștii Armatei Naționale vor participa la exerciții în următoarele luni. Precizările autorităților

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Pavel Filip, a devenit noul membru al Comitetului de Conducere al concernului Südzucker Moldova. Potrivit unui comunicat emis de companie, el a fost numit în această funcție avînd în vedere bogata sa experiență în domeniul managementului la nivel privat și public. Pavel Filip, membru al Comitetului de Conducere al Südzucker […]