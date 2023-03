Republica Moldova va avea ambasador în Regatul Danemarcei

13:30

În fiecare an, aproape 50 de copii nou-născuți în țara noastră sunt diagnosticați cu sindromul Down. Pentru a face vocea acestor familii tot mai auzită și a sensibiliza societatea, sunt organizate diverse evenimente la nivel mondial. Și în Republica Moldova, de Ziua Internațională a Sindromului Down a avut loc o cursă de alergare.