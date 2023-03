De la 1 aprilie, pensiile și alocațiile sociale pentru copii vor fi majorate

08:30

Charismatici, plini de energie și cu zâmbetul pe față, mai mulți copii și tineri cu Sindrom Down au participat la o prezentare de modă și au defilat pe podium în ținutele create de designerii autohtoni. De Ziua Mondială a Sindromului Down, sărbătorită anual pe data de 21 martie, copiii și părinții acestora au arătat cât… Articolul (FOTO) De ziua lor, copiii cu Sindrom Down au defilat în ținute create de designerii autohtoni apare prima dată în Suntparinte.md.