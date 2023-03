09:20

Vizita oficială a liderului Chinei, Xi Jinping, la Moscova scoate în evidență legăturile apropiate dintre cele două națiuni – o relație tot mai importantă pentru Putin care devine din ce în ce mai izolat de restul lumii, scrie The New York Times, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Beijingul este un partener economic esențial … Articolul analiză | Pe ce țări mai poate conta Putin la mai bine de un an după ce a invadat Ucraina apare prima dată în ZUGO.