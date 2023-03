Moscova amenință cu o „coliziune nucleară” după ce Londra a anunţat că va oferi Ucrainei muniţii cu uraniu sărăcit

10:00

În contextul războiului din Ucraina provocat de Putin acum mai bine de un an, scena geopolitică a lumii a cunoscut diverse evoluții. Acum, fostul consilier de securitate națională al SUA, John Bolton, a declarat că ”Rusia alunecă tot mai mult sub controlul Chinei”, avertizând în același Statele Unite ”să nu stea nemișcate” pe măsură ce […] Articolul Fost consilier de securitate din SUA, anunț neașteptat: Rusia alunecă tot mai mult sub controlul unei alte țări apare prima dată în Disinfo.