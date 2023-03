Doar șapte țări NATO au cheltuit 2% pentru apărare în 2022. Care sunt acestea

05:20

Președintele Chinei, Xi Jinping, va fi răsfățat la cina pregătită cu ocazia întâlnirii sale, la Moscova, cu omologul rus, Vladimir Putin. Jurnalistul Oliver Carroll de la The Economist a publicat pe Twitter o fotografie cu meniul, care cuprinde șapte feluri de mâncare. Menu for Xi-Putin state banquet, for those of you who are interested in […]