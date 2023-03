Paul Grant a murit la 56 de ani. Actorul cunoscut pentru rolurile din „Star Wars” și „Harry Potter” s-a prăbușit în fața unei gări din Londra

15:00

Campania pentru serviciul militar prin contract s-a intensificat in Rusia. De la inceputul saptamanii, numeroase anunturi si bannere au fost postate in localitati de pe tot intinsul Rusiei, in birouri ... Post-ul Cum arată noua campanie de recrutare în masă din Rusia: ”Salarii mari, garanții sociale și beneficii” apare prima dată în Unica.md.