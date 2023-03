Boțan: Va cădea o nouă cortină de fier între țările civilizate și Rusia

17:40

Fostul președinte de țară, Igor Dodon, a anunțat că a fost pus sub învinuire în dosarul penal, deschis după eliberarea unui certificat medical, cu recomandări de tratament pentru fiul mai mic al familiei Dodon, în baza căruia judecătorii i-au permis să iasă din țară. Cauza a fost transmisă în judecată, a anunțat Igor Dodon într-un [...]