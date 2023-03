În Moldova crește interesul față de transportul electric

11:00

Curtea Constituțională are toate argumentele pe masă pentru a se expune asupra neconstituționalității Partidului politic Șor. O spune președintele Parlamentului, Igor Grosu, care îndeamnă populația să facă presiune publică pe instituția procuraturii și pe magistrații Curții Constituționale pentru o finalitate în privința dosarului finanțării ilegale și în privința scoaterii în...