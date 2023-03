Pedepse cu care s-a ales un bărbat din Chișinău, care a violat două minore într-un parc

16:10

Federația Rusă nu dispune, în prezent, de armamentul și personalul militar necesar pentru a declanșa un război în Republica Moldova. Cu toate acestea, Kremlinul are la dispoziție „alte metode" pentru a încerca să împiedice dezvoltarea țării. Declarațiile au fost făcute Comandantul forțelor comune ale Forțelor Armate ale Ucrainei, locotenentul general Serghei Naev într-un inteviu pentru RBC-Ucraina. […]