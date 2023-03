21 Martie- Ziua Mondială a sindromului Down

Organizaţia Internaţională a Persoanelor cu Sindromul Down (Down Syndrome International – DSI) a decis, în 2006, marcarea oficială a zilei dedicate sindromului Langdon – Down (World Down Syndrome Day /… Articolul 21 Martie- Ziua Mondială a sindromului Down apare prima dată în Good News.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Good News