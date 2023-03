LIVE: Protestul Asociației Patronale a Transportatorilor Auto în fața IGSP.

16:50

Republica Moldova va putea accesa 94 de milioane de dolari din cadrul programului curent cu Fondul Monetar Internațional. Acordul urmează să fie aprobat de conducerea FMI și Consiliul de Directori până la finele lunii aprilie. Despre aceasta au anunțat premierul Dorin Recean și șeful misiunii FMI pentru Republica Moldova, Ruben Atoyan, într-un briefing de presă, ... Indulgență de la FMI – Moldova va putea accesa, încă, 94 de milioane de dolari, dar va trebui să consolidăm integritatea și aplicarea legilor anticorupție The post Indulgență de la FMI – Moldova va putea accesa, încă, 94 de milioane de dolari, dar va trebui să consolidăm integritatea și aplicarea legilor anticorupție appeared first on Politik.