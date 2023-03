Oleg Serebrinan: Suntem ferm convinși că nu Ucraina este statul agresor

12:00

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, are în examinare 142 de delegații, pe 112 de cauze penale, în privința a 201 de subiecți. De asemenea, Direcția generală asigurare operativă a efectuat 7 expertize judiciare, dintre care 4 criminalistice, 2 IT și o expertiză tehnică în construcții, în procedură fiind alte 64 de expertize.