Ion Chicu: Maia Sandu a fost impusă să facă in pas înapoi în agresiunea sa asupra justiției. Curaj, dragi moldoveni, e pe ducă!

06:00

Fostul prim-ministrul al Republicii Moldova, Ion Sturza, a declarat că schimbarea regimului de la Chișinău a fost pe agenda Federației Ruse încă de la începutul războiului din țara vecină, odată ce autoritățile de la Moscova și-ar dori să aibă în spatele frontului o zonă controlată de ei, care eventual le-ar permite să avanseze din zona […] The post Sturza: În prezent nu există niciun pericol eminent, nici militar, nici de alt gen, însă … first appeared on NEXTA.