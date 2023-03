Oraș turistic invadat de șobolani uriași

17:00

Prețurile gazelor naturale din Europa au continuat să scadă, ajungînd sub 450 USD pentru o mie de metri cubi. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Intercontinental Exchange (ICE). Contractele Futures la hub-ul TTF din Olanda au scăzut cu 7%, pînă la 39,8 euro pentru un megawatt oră. Prețurile au scăzut sub 40 de euro per megawatt oră pentru prima dată din iulie 2021.