Moldova reia importul de gaz de la Gazprom – Ce volume procură malul drept și care este prețul

Fostul ambasador al SUA la Chișinău, Dereck J. Hogan se va afla la Chișinău. Hogan activează, la ora actuală, în calitate de Asistent adjunct principal al secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice al SUA. El va conduce delegația pentru Dialogul strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova, care se va desfășura miercuri, 15 ...