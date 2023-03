Micuții de la Grădinița „Andrieș” din Șendreni, educați în stil patriotic

13:00

Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a devenit campion european Under 23. În finala categoriei de greutate 77 kg, el a dispus de azerul Khasay Hasanli, transmite IPN. Alexandrin Guțu i-a mai învins la București pe cehul Michal Zelenka, georgianul Kvvicha Ananidze și germanul Deni Nakaev. Anul curent, elevul lui...