LIVE TEXT/ Orașul Avdiivka ar putea deveni un al doilea Bahmut, declară un purtător de cuvânt al armatei ucrainene. Război în Ucraina, ziua 390

10:10

UPDATE 09:40 Putin, în vizită la Mariupol Președintele rus, Vladimir Putin, a vizitat orașul ucrainean Mariupol din regiunea Donețk, relatează presa rusă controlată de stat, citând serviciul de presă al Kremlinului. Putin in Mariupol (DPR) "Already fully engaged, even ready to stage a play in April": Putin was shown the restored university and philharmonic hall...